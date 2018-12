Reino Barack Disebut Lamar Syahrini, Cek Konsep Pernikahan Princes & Mantan Luna Maya Itu

BANJARMASINPOST.CO.ID - Lamaran antara Syahrini dan Reino Barack makin santer terdengar. Meski masih samar, sejumlah kalangan meyakini bahwa ada hubungan spesial antara Syahrini dan mantan Luna Maya itu.

Jika benar, konsep prosesi pernikahan Syahrini dengan pasangannya sudah pernah diungkapkannya di akun youtube.

Jadi Syahrini akan mengadakan pernikahan yang cetar dengan konsep aksesori glamor yang biasa dikenakannya.

Rencana pernikahan Syahrini pernah diungkapkan pada Januari lalu, ketika ulang tahun perancang aksesori ternama Rinaldy Yunardi.

Dikutip akun youtube The Princess Syahrini, ia mengungkapkan usai dikabarkan sudah dilamar Reino Barack, Syahrini akan mengenakan headpiece atau aksesori pernikahan dari Rinaldy.

Syahrini kala itu terlibat percakapan dengan Rinaldy dalam konser bersama dengan diva Indonesia lainnya.

"Pada kesempatan ini saya menyerahkan, terima kasih kepada Inces tersayang, terkasih apalagi cinta. Terimakasih banget ya atas dukungannya yang sangat besar. Dimana ini show tunggal saya", ucapnya di akun youtube princess syahrini yang diunggah pada 6 Januari 2018 lalu.

"Saya kira ini emas batangan. Terimakasih koko ku sayang, happy birtday all the best, sukses, forever young dan selalu memberikan cinta dengan karya untuk cinta dan mancanegara".

"Dan pastinya akan membuatkan headpiece buat aku di hari pernikahan aku".

"Terimakasih Rani dan Syahrini telah mendukung show aku menyanyikan lagu Hara ciptaan Melly Goeslaw".