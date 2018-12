Sambut Hari Ibu 22 Desember, Yuk Buat Ibu Kita Senang dengan Nyanyi Lagu Mom dari Meghan Trainor ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Menyambut hari ibu 22 Desember 2018 ini saatnya kita mengingat lagi jasa-jasa ibu kita yang telah mengandung, melahirkan, merawat dan mendidik kita.

Mengungkapkan rasa cinta dan perhatian ke ibu kita selain dengan ucapan, memberikan kado, bisa juga dengan menyanyikan lagu tentang ibu di hari ibu 2018.

Banyak lagu tentang ibu di hari ibu 2018 diciptakan para musisi di dunia ini, di antaranya adalah lagu berjudul Mom yang berarti ibu yang dipopulerkan oleh penyanyi ternama Amerika Serikat ini, Meghan Trainor dan Kelli Trainor.

Berikut ini liriknya dalam Bahasa Inggris dan artinya dikutip dari situs Directlyrics:

You might have a mom (she might be the bomb)

But ain't nobody got a mom like mine

Her love's 'til the end, she's my best friend

Ain't nobody got a mom like mine...

She my world, she's my heart and there's no denying

I'm her girl matter what even when I'm lying

She loving me, loving me, loving me, loving me, love

She love me like nobody else

I'm telling you, telling you, telling you, telling you all

She taught me how to love myself

You might have a mom, she might be the bomb

But ain't nobody got a mom like mine

Her love's 'til the end, she's my best friend

Ain't nobody got a mom like mine

See we go way back, oh, I remember

All the times that I cried, she made me feel better

She loving me, loving me, loving me, loving me, love

She love me like nobody else

I'm telling you, telling you, telling you, telling you all

She taught me how to love myself

You might have a mom, she might be the bomb

But ain't nobody got a mom like mine

Her love's 'til the end, she's my best friend

Ain't nobody got a mom like mine

Oh, how she loves me to the moon and back

That's what she told me

Her love never ends, she's my best friend

Ain't nobody got a mom like mine

I was just wanted to call you to tell you I love you

Aww, I love you, too

I miss you already

Aww, that's so sweet, what's going on?

Just writing songs, my mom song

Aww, I love you to the moon and back

My heart hurts, I love you so much

I love you more