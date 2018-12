Jadwal Siaran Langsung Liga Italia di Beinsports Malam ini : Ada Juventus vs AS Roma, Ronaldo Main

Juventus vs AS Roma Live Beinsport 1 Liga Italia Pekan 17

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Italia Serie A Pekan 17 di Beinsports mulai berlangsung Sabtu (22/12/2018) malam ini.

Pada pekan ke-17 Liga Italia malam ini, ada pertandingan antara Juventus vs AS Roma yang menjadi sorotan utama.

Laga Juventus vs AS Roma disiarkan langsung Bein Sport 1 dan akan digelar di Stadion Allianz Minggu dini hari WIB.

Juventus yang hingga pekan ke-17 belum terkalahkan di Liga Italia sudah pasti akan bermain dengan percaya diri saat melawan AS Roma, apalagi bermain di hadapan suporter sendiri.

Sementara itu, AS Roma yang kini berada di peringkat ketujuh akan berusaha mati-matian meraih kemenangan agar bisa merangsek naik peringkat di klasemen Liga Italia.

Jelang laga Juventus vs AS Roma,

Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, memastikan waktu istirahat bagi megabintang klub, Cristiano Ronaldo.

Status Cristiano Ronaldo sebagai pemain anyar Juventus tak menghentikannya sebagai pemain yang tak tergantikan musim ini.

Namun begitu, Massimiliano Allegri sudah memiliki rencana terkait waktu untuk mengistirahatkan Ronaldo dari pertandingan.

"Ronaldo akan tetap bermain melawan AS Roma besok," ucap Allegri seperti dilansir dari Four Four Two BolaSport.com.

"Setelah itu, ia akan melewatkan satu dari dua laga Juventus," tutur Allegri melanjutkan.