Keseruan Ulang tahun ke-6 Q Mall Banjarbaru bertepatan dengan Pengundian Shopping Funtastic 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU -Bulan Desember 2018 semakin istimewa dengan hari Ulang tahun ke-6 Q Mall Banjarbaru bertepatan dengan Pengundian Shopping Funtastic 2018.

“SIX EXCITEMENT”, adalah tema yang diusung untuk event di bulan Desember tahun ini. program belanja berhadiah “Shopping Funtastic6th” menjadi salah satu highlight dalam event yang dilaksanakan pada 22 Desember 2018.

Program Undian berhadiah Shopping Funtastic 6th sudah dimulai periode 11 Mei sampai dengan 21 Desember 2018 , ini adalah bentuk apresiasi Management Q-Mall kepada para pengunjung setia Q Mall Banjarbaru.

Bertabur hadiah, Grand prize berupa satu unit Mobil grand Avanza Veloz , dua Paket Umroh , dua paket wisata ke Bali , empat unit honda Beat new dan banyak hadiah hiburan lainnya lenarikan undian berhadiah “Shopping Funtastic6th” di Main Atrium Q Mall.

Momen makin seru dengan banyak acara di bulan Desember 2018 antara lain Special Performance“BRISIA JODIE” (After Party) pada 23 Desember 2018, Banjarbaru Tradeshow 2018 tanggal 05-13 Desember 2018, Parents & Children Fair tanggal 16 Desember 2018, FunWorld Playground tanggal 25-31 Desember 2018, Year & Joy With Nuansa Megazip tanggal 28 Nov – 02 Des 2018 dan MIDNIGHT SALE tanggal 29 Desember 2018 dimana pengunjung setia Q Mall Banjarbaru dapat menikmati Promo Special menarik dari All Tenant-tenant dan dapat hadiah langsung (tanpa diundi) setiap pembelanjaan Rp. 500.000,- mulai pukul. 20.00 wita s/d 00.00 Wita .

Turut hadir Wali Kota Banjarbaru dalam hal ini diwakilkan oleh asisten bidang perekonomian pembangunan dan kesra Mahrina Noor, Turut hadir Walikota Banjarbaru periode 2010-2015 Ruzaidin Noor, Owner Q Mall Banjarbaru, H Norhin.

Juga hadir Direktur utama PT Diyatama Metro Sejati Hady Sapoetra, Direktur PT Diyatama Metro Sejati Ahmad Yafi. Perwakilan Bank Kalsel perwakilan Wira Toyota.

"Qmall senantiasa memberikan program spesial kepada pengunjung setianya pada bulan Desember ini mengadakan program belanja berhadiah di mana setiap transaksi belanja menjadi peluang memenangkan hadiah senilai ratusan juta rupiah, ada perbedaan penyelenggaraan shopping fantastic 2017 dan 2018 yakni dari jumlah hadiah untuk pemenang," ucap Hady Sapoetra.

(banjarmasinpost.co.id/niakurniawan)