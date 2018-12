Live Beinsport 1! Live Streaming Man City vs Crystal Palace Liga Inggris, Tonton Pakai Cara ini

Nicolas Otamendi mencoba menghalangi Andrej Kramaric menguasai bola pada pertandingan Manchester City vs Hoffenheim di Stadion Etihad dalam lanjutan Liga Champions, 12 Desember 2018.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung beIN Sports 1 Manchester City vs Crystal Palace di Liga Inggris pekan 18 malam ini, Sabtu (22/12/2018).

Laga Manchester City vs Crystal Palace disiarkan langsung (live) beIN Sport 1. Live Streaming Manchester City vs Crystal Palace juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar).

Live streaming Manchester City vs Crystal Palace juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Manchester City vs Crystal Palace live Bein Sport 1 digelar dalam lanjutan jadwal Liga Inggris pekan 18 mulai Sabtu 22 Desember 2018 pukul 22.00 WIB.

Jelang Manchester City vs Crystal Palace, pelatih Manchester City, Pep Guardiola, tidak mau terpancing dengan perang psikologis pelatih Liverpool, Juergen Klopp, seiring persaingan kedua tim yang makin meruncing menuju titel Liga Inggris musim 2018-2019.

Liverpool berada di peringkat teratas klasemen sementara Liga Inggris diikuti Manchester City di peringkat kedua.

Pep Guardiola mengatakan bahwa tiap tim punya titik lemah dan kuatnya masing-masing, termasuk Manchester City.

"Setiap tim punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Manchester City juga sama dan kami berusaha memperbaikinya," ujar Guardiola yang dikutip dari standard.co.uk melalui Bolasport.com.

Pernyataan itu dilontarkan Guardiola sebagai respons atas perkataan Juergen Klopp.

Secara terpisah, Klopp mengatakan Manchester City tidak bisa dikalahkan.