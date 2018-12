Live Beinsport 3! Live Streaming Chelsea vs Leicester Liga Inggris Bisa Ditonton Pakai Cara ini

Jadwal Chelsea vs Leicester City Live MNCTV Liga Inggris Malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung MNC TV Chelsea vs Leicester City di Liga Inggris pekan 18 malam ini, Sabtu (22/12/2018).

Laga Chelsea vs Leicester City disiarkan langsung (live) beIN Sport 3 dan MNC TV. Live Streaming Chelsea vs Leicester City juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar).

Live streaming Chelsea vs Leicester City juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Chelsea vs Leicester City live Bein Sport 3 digelar dalam lanjutan jadwal Liga Inggris pekan 18 mulai Sabtu 22 Desember 2018 pukul 22.00 WIB.

Jelang Chelsea vs Leicester City, Gelandang Chelsea, Danny Drinkwater, tak memiliki kejelasan tempat dan masa depan setelah timnya kedatangan pelatih Maurizio Sarri.

Maurizio Sarri datang ke Chelsea awal musim ini dengan pakem formasi 4-3-3.

Dalam formasi tersebut, tiga gelandang Chelsea lazim diisi oleh Jorginho sebagai deep-lying midfielder di tengah.

Sisanya, Mateo Kovacic dan N'Golo Kante yang memerankan gelandang box-to-box, dipasang Chelsea di sisi kiri dan kanan.

Kondisi tersebut membuat kesempatan bermain Danny Drinkwater di lini tengah Chelsea semakin suram.

Musababnya, tipikal Danny Drinkwater dinilai Maurizio Sarri tak cocok dengan strategi bermain yang ia miliki.