Live Streaming AC Milan vs Fiorentina Liga Italia Malam ini Bisa Pakai Cara Ini, Live Bein Sport 2

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming beIN Sports 2 AC Milan vs Fiorentina di Liga Italia malam ini, Sabtu (22/12/2018) pukul 21.00 WIB.

Live streaming AC Milan vs Fiorentina disiarkan langsung (live) beIN Sport 2. Live Streaming AC Milan vs Fiorentina juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) dan vidio.com premier.

Untuk live streaming AC Milan vs Fiorentina melalui vidio.com premier, penonton berkesempatan menonton secara gratis selama 14 hari atau berlangganan dengan biaya Rp 50 ribu per bulan.

Live streaming AC Milan vs Fiorentina juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports. (Link live streaming AC Milan vs Fiorentina ada di akhir berita)

AC Milan vs Fiorentina live Bein Sport 1 digelar dalam lanjutan jadwal Liga Italia pekan 17 mulai Sabtu 22 Desember 2018 pukul 21.00 WIB.

Fiorentina memiliki motivasi tinggi untuk bisa mengalahkan AC Milan pada Sabtu malam ini.

Baca: Live RCTI! Live Streaming Cardiff City vs Man United Liga Inggris Bisa Ditonton Pakai Cara ini

Baca: Live Streaming Arsenal vs Burnley Liga Inggris Malam ini Bisa Pakai Cara Ini, Live Bein Sport 1

Dikutip dari calciomercato.com melalui Tribunjogja.com, Gelandang Fiorentina, Federico Chiesa telah memberikan peringatan bagi AC Milan jelang laga yang akan digelar Sabtu 22 Desember 2018 malam.

Chiesa memberikan sinyal peringatan bagi AC Milan itu saat terlibat dalam sebuah acara Save The Children.

Ia menegaskan bakal datang ke San Siro untuk mengalahkan AC Milan.

Kemenangan tandang baginya akan terasa sangat fantastis.