Live Streaming Arsenal vs Burnley Liga Inggris Malam ini Bisa Pakai Cara Ini, Live Bein Sport 1

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming beIN Sports 1 Arsenal vs Burnley di Liga Inggris malam ini, Sabtu (22/12/2018) pukul 19.30 WIB.

Live streaming Arsenal vs Burnley disiarkan langsung (live) beIN Sport 1. Live Streaming Arsenal vs Burnley juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) dan vidio.com premier.

Untuk live streaming Arsenal vs Burnley melalui vidio.com premier, penonton berkesempatan menonton secara gratis selama 14 hari atau berlangganan dengan biaya Rp 50 ribu per bulan.

Live streaming Arsenal vs Burnley juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports. (Link live streaming Arsenal vs Burnley ada di akhir berita)

Baca: Live Beinsport 2! Live Streaming AC Milan vs Fiorentina Liga Italia Bisa Ditonton Pakai Cara ini

Baca: Live Beinsport 1! Live Streaming Arsenal vs Burnley Liga Inggris Bisa Ditonton Pakai Cara Ini

Baca: Kejutan Untuk Maia Estianty Usai Kembali ke Pelukan Irwan Mussry, Dul Jaelani Minta Siapkan Tisu

Baca: Billy Syahputra Akan Nikahi Hilda Vitria Usai Putusan Pengadilan Klaim Menangkan Kriss Hatta?

Baca: Tak Hanya Ashanty, Aurel Hermansyah Juga Ucapkan Ini Untuk Krisdayanti di Hari Ibu 2018

Saat ini Arsenal berada di peringkat 5 klasemen sementara Liga Inggris dengan mengemas 34 poin.

Sementara Burnley di peringkat 18 dengan raihan 12 poin.

Jelang laga melawan Burnley, Pelatih Arsenal Unai Emery bersikeras bahwa Mesut Oezil adalah pemain penting bagi timnya.

Unai Emery menampik kabar yang menyebut Mesut Oezil bakal pergi dari Arsenal.

Bahkan Unai Emery menegaskan bahwa Arsenal memerlukan figur penting seperti Mesut Oezil.

"Saya ingin setiap pemain memiliki mentalitas bagus demi membantu kami dangan karakter dan kualitas yang diberikan," ucap Unai Emery, dilansir dari laman Four Four Two melalui BolaSport.com.