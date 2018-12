Maia Estianty Pamer Makan Seharga Honda Vario 2019, Guinness Book Records Sebut Makanan Termahal

BANJARMASINPOST.CO.ID - Maia Estianty membagikan aktivitasnya saat berada di pesawat dalam sebuah perjalanan.

Ia mengunggahnya di instastory instagramnya @maiaestiantyreal pada Jumat (21/12/2018).

Dalam unggahannya, Maia terlihat memegang sebuah kaleng kecil berisi butiran-butiran berwarna hitam.

Ia menyertakan keterangan, "Caviar on the plane.. PUASSS!!!".

"Enakkkkk yummyyy," tulisnya.

Rupanya, butiran hitam yang dinikmati Maia itu adalah makanan bernama Caviar.

Caviar ini bukan makanan biasa lho, karena harganya yang begitu mahal.

Meski Maia Estianty tidak menyebutkan harga atau jenis caviarnya, sebagai gambaran di situs Amazon, per 100 gram Caviar dibanderol dengan harga 112 dolar AS atau setara Rp1,6 juta rupiah.

Kalau dihitung-hitung, jika per 100 gramnya saja harganya Rp1,6 juta, bisa dibayangkan harga per kilonya dengan kurs per dolar Rp14.555 bisa mencapai Rp16 juta. Wow!