Natalan Tanpa Istri, Merayakan Natal 2018, Delon Indonesian Idol Rilis Album Rohani

BANJARMASINPOST.CO.ID - Natal 2018 ini akan kembali terasa berbeda bagi penyanyi Delon (40).

Sebab, dia bakal kembali merayakannya tanpa istrinya, Yeslin Wang.

Untuk diketahui, pada November 2017 lalu, Yeslin meninggalkan rumah lantaran ada permasalahan rumah tangga hingga akhirnya menggugat cerai Delon Idol ke pengadilan.

Walau begitu, Delon tetap akan merayakan Natal 2018 bersama keluarga dan teman-temannya.

Buktinya, Delon yang merupakan juara Indonesian Idol season 1 ini merilis album rohani bersama teman-temannya untuk menymabut Natal 2018.

Kabar itu diumumkannya di Instagramnya, @delonthamrinofficial, Jumat (21/12/2018).

Spesial karena ada beberapa penyanyi yang terlibat dalam album ini. Mereka sangat antusias dan kompak, saling mengisi dalam penggarapan mini album rohani yang dipersembahkan untuk Natal kali ini.

Sebut saja, ada Delon merilis beberapa single Rohani berjudul “Jagalah Hatiku Tuhan”, ciptaan Willy R Soputan & aransemen Daniel Thamrin, “Kuingin Kembali” ciptaan Willy R. Soputan & Aransemen Daniel Thamrin dan“Follow You” ciptaan Delon & aransemen Daniel Thamrin, serta lagu “The Christmast Song” (Chestnuts Roasting On An Open Fire) ciptaan Mel Torme / Robert Wells .

Selain bernyanyi solo, di album mini ini Delon featuring dengan Save Your Day (SYD) menyanyikan ulang single “Last Christmas” ciptaan George Michael & aransmen Daniel Thamrin. .

Selanjutnya Save Your Day yang beranggotakan Erick & Lukas merilis ulang single “Driving Home For Christmas” ciptaan Christoper Anton Rea & aransemen Daniel Thamrin.

Kemudian Ren Tobing juga merilis satu single solo berjudul “The Little Drummer Boy” ciptaan Henry Onorati/Katherine K. Davis / Harry Simeone & Aransemen Daniel Thamrin.