Proses Cerai, Ucapan Manis Gading Marten Untuk Gisella Anastasia di Hari Ibu 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang dalam proses bercerai, Gading Marten berikan ucapkan Selamat Hari Ibu untuk Gisella Anastasia.

Pada momen hari ibu 2018 22 Desember hari ini, Gading Marten memberikan komentar di Instagram Gisella Anastasia yang mengunggah video Gempita, putri semata wayang keduanya.

Video tersebut menunjukkan Gempita saat masih bayi hingga ia tumbuh sebagai bocah yang lucu.

Gisel menuliskan keterangan manis untuk video Gempita sebagai seorang ibu.

Gisel menyebut jika Gempita adalah malaikat yang dikirim Tuhan untuk dirinya.

Gisel juga menambahkan promosi untuk aplikasi yang mengendorse dirinya.

"Dearest little angel sent from God (emoji) Mama sayang Gempi selama-lamanya #LoveMama

.

tunjukkin kasih sayang kamu juga kepada mama kamu di @tiktokofficialindonesia sekarang dan dapatkan voucher senilai Rp 350,000 untuk hadiah mama hari ini. Selamat Hari Ibu pada semua Ibu Hebat" tulis Gisel.

Di antara ratusan komentar netizen yang memuji ibu-anak itu, terselip komentar Gading Marten.

"Selamat hari ibu mama isellll, sayangin Gempi terus yaaaaaa," tulis Gading.

Gisella Anastasia menggugat cerai Gading Marten di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (19/11/2018).