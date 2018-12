Ucapan Hari Ibu 2018 Berbahasa Inggris Lengkap dengan Artinya, Ayo Update Status untuk Ibu Tercinta!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hari Ibu diperingati setiap tanggal 22 Desember.

Hari Ibu menjadi momen tepat untuk memberikan penghargaan kepada perjuangan yang dilakukan ibu selama ini.

Banyak cara yang bisa dilakukan untuk merayakan hari ibu seperti sekedar memberi ucapan atau bahkan memberi kado.

Kamu bisa memberikan ucapan-ucapan romantis kepada ibu.

Utarakan semua rasa terimakasihmu selama ini atas segala jasanya dalam merawat dan membesarkanmu.

Selain mengucapkan secara langsung, kamu bisa memberikan ucapan lewat update status di sosial media.

Tidak ada salahnya untuk memberikan ucapan selamat hari ibu berbahasa inggris.

Nah, berikut kumpulan ucapan Selamat Hari Ibu berbahasa Inggris lengkap dengan artinya, cocok untuk update status di WhatsApp, Facebook, atau Instagram dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber, Jumat (21/12/2018).

1. I’m so proud to be your kid. Happy Mother’s Day!

Artinya: Aku sangat bangga menjadi anakmu. Selamat Hari Ibu!