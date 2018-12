Live Streaming Juventus vs AS Roma Liga Italia Malam ini Bisa Pakai Cara Ini, Live Bein Sport 1

Jadwal Juventus vs AS Roma Live Beinsport 1 Liga Italia Malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming beIN Sports 1 Juventus vs AS Roma di Liga Italia malam ini, Minggu (23/12/2018) pukul 02.30 WIB.

Live streaming Juventus vs AS Roma disiarkan langsung (live) beIN Sport 1. Live Streaming Juventus vs AS Roma juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) dan vidio.com premier.

Untuk live streaming Juventus vs AS Roma melalui vidio.com premier, penonton berkesempatan menonton secara gratis selama 14 hari atau berlangganan dengan biaya Rp 50 ribu per bulan.

Live streaming Juventus vs AS Roma juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports. (Link live streaming Juventus vs AS Roma ada di akhir berita)

Juventus vs AS Roma live Bein Sport 1 digelar dalam lanjutan jadwal Liga Italia pekan 17 mulai Minggu 23 Desember 2018 pukul 02.30 WIB.

Baca: Aura Kasih Dikabarkan Menikah dengan Kekasihnya, Eryck Amaral, Keduanya Kompak Posting Begini

Baca: Jawaban Kekasih Billy Syahputra, Hilda Vitria Soal Kabar Pernah Hamil Anak Kriss Hatta

Baca: Jawaban Tata Janeeta dan Moammar Emka Soal Pernikahan Aura Kasih dan Eryck Amaral

Baca: Ketua DPD PSI Ternyata Lakukan Poligami, Begini Nasibnya Usai Grace Natalie Tegas Melarang

Jelang laga Juventus vs AS Roma, Megabintang Juventus, Cristiano Ronaldo, menjadi fokus kewaspadaan AS Roma.

Pelatih AS Roma, Eusebio Di Francesco, mengaku lebih suka menghadapi Juventus tanpa Cristiano Ronaldo.

Di Francisco sadar akan kemampuan Ronaldo dalam mengacaubalaukan pertahanan lawan.

"Ronaldo adalah bahaya nomor satu bagi kami karena kemampuannya melebihi pemain biasa," kata Di Francesco seperti dilansir dari Four Four Two melalui bolasport.com.

"Ia mungkin tak berbahaya dalam 35 menit [pertama] tetapi setelah itu, Ronaldo langsung mampu melakukan trik jempolan," ujar Di Francesco.