Manggung di Banjarbaru, Brisia Jodie Ajak Doakan Band Seventeen yang Jadi Korban Tsunami

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Kedatangan Brisia Jodie langsung disambut riuh pengunjung Q Mall Banjarbaru, Minggu (23/12/2018). Sebelumnya ratusan pengunjung Q Mall juga sudah menikmati hiburan dari Lapanka Band dan Big Boss.

Keramaian Q Mall sudah dimulai sejak kemarin saat Q Mall mengisi Desember dengan Six Excitement dalam rangka ulangtahun ke enam Q Mall Banjarbaru yang juga bertepatan dengan pengundian shopping Funtastic 2018.

SIX EXCITEMENT”, adalah tema yang diusung untuk event di bulan Desember tahun ini salah satunya kehadiran Brisia Jodie dalam rangkaian kegiatannya.

Begitu tiba di panggung utama Brisia langsung menyapa pengunjung Q Mall dengan kata Hai. Pada penampilan pertamanya ia langsung menghentak panggung dengan lagi Uptown Punk yang dipopulerkan Bruno Mars. Di lagu kedua ia membawakan singgel keduanya yang berjudul Seandainya.

Brisia Jodie sendiri merupakan jebolan Indonesian Idol musim ke sembilan. Single berusia 22 tahun ini langsung disambut antusias penggemarnya.

Bahkan ia beberapa kali mengajak penonton nyanyi bersama.

Brisia juga sempat mengucapkan belasungkawa atas Band Seventeen yang menjadi korban bencana Tsunami di Banten.

"Semoga amal ibadahnya diterima, Amin," ujarnya mengajak penonton turut mendoakan.

Terpantau Banjarmasinpost.co.id, ia juga sempat menyanyikan lagu populer Seventeen yang berjudul Jaga Selalu Hatimu yang dilanjutkan dengan lagu yang sedang Hits, Karena Su Sayang.

Selama Desember 2018 Q Mall bertabur acara antara lain Special Performance“BRISIA JODIE” (After Party) pada 23 Desember 2018, Banjarbaru Tradeshow 2018 tanggal 05-13 Desember 2018, Parents & Children Fair tanggal 16 Desember 2018, FunWorld Playground tanggal 25-31 Desember 2018, Year & Joy With Nuansa Megazip tanggal 28 Nov – 02 Des 2018 dan MIDNIGHT SALE tanggal 29 Desember 2018 dimana pengunjung setia Q Mall Banjarbaru dapat menikmati Promo Special menarik dari All Tenant-tenant dan dapat hadiah langsung (tanpa diundi) setiap pembelanjaan Rp. 500.000,- mulai pukul. 20.00 wita s/d 00.00 Wita .

