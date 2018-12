Promo Mobil Suzuki Saat Akhir Tahun di Kalsel, Mulai dari DP Murah

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Jelang penutupan tahun, industri otomotif khususnya roda empat banyak berikan penawaran khusus untuk konsumen setianya.

Seperti halnya Mitra Suzuki sebagai main dealer Suzuki di Kalimantan Selatan (Kalsel) gelar berbagai program promo.

Dikatakan Regional Manager Mitra Suzuki Kalsel, Doddy Sancoko promo, akhir tahun Mitra Suzuki ada test drive All New Ertiga yang berhadiah Suzuki GSX-S dan Suzuki Nex II.

"Program ini tahap yang kedua, sudah berlangsung sejak 1 Oktober 2018 hingga 31 Desember 2018. Nanti kembali diundi pada akhir tahun," ungkapnya.

Selain di showroom resmi, pihaknya juga melakukan jemput bola dan akan mengadakan test drive on the spot. "Test drive bisa di rumah dan kantor dengan coverage area Kalsel," imbuhnya.

Selain itu, ia menuturkan ada promo DP dan angsuran murah untuk unit Karimun Wagon, All New Ertiga, dan Pick Up Futura. "Program tersebut berlaku selama bulan Desember 2018, dengan DP murah sekitar Rp 10 juta," kata dia.

Saat ini yang jadi primadona di Suzuki pada merek All New Ertiga, karena penjualan setiap bulannya selalu mengalami peningkatan.

"Hal ini terkait harga yang kompetitif dan dukungan fitur yang lengkap serta jaringan servis dan suku cadang tersebar merata di area Kalsel," ucapnya.

Tahun ini dibanding tahun lalu pada periode yang sama, pihaknya alami pertumbuhan penjualan. "Meningkat sekitar 2 persen dibandingkan tahun lalu," pungkasnya.

(banjarmasinpost.co.id/ Muhammad Maulana)