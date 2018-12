Daftar Kumpulan Ucapan Selamat Natal 2018, Cocok untuk Status Whatsapp, Instagram & Facebook

BANJARMASINPOST.CO.ID - Daftar kumpulan ucapan Selamat Natal yang cocok untuk status di media sosial seperti Whatsapp (WA ), Instagram (IG ) dan Facebook (FB ) tepat di perayaan natal 2018.

Tak hanya merayakan kelahiran Yesus Kristus, Hari Natal juga menjadi saat yang tepat untuk berkumpul bersama orang terkasih.

Namun, akan lebih bermakna apabila saat-saat berharga tersebut dilengkapi dengan pesan atau ucapan selamat Hari Natal untuk mereka.

Berikut kumpulan ucapan selamat Hari Natal bahasa Inggris lengkap dengan terjemahannya, seperti dikutip Tribunnews dari berbagai sumber.

Bisa Kamu jadikan status untuk WhatsApp, Instagram maupun Facebook.

- Christmas is about spending time with family and friends. It’s about creating happy memories that will last a lifetime. Merry Christmas to you and your family!

(Hari Natal adalah tentang berkumpul dengan keluarga dan teman. Juga menciptakan kenangan bahagia yang bisa dikenang seumur hidup. Selamat Hari Natal untukmu dan keluarga!)

- May the closeness of friends, the comfort of home, and the unity of our nation, renew your spirits this festive season. Merry Christmas to your family.

Perayaan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 (MPowerLives.com)

(Semoga teman dekat, rumah yang nyaman, dan kesatuan bangsa kita, bisa memperbarui semangatmu kali ini. Selamat Hari Natal untuk keluargamu.)

- ‘Tis the season to wish one another joy and love and peace. These are my wishes for you, Merry Christmas our dear friends, may you feel the love this special day.