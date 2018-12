Louis Saha Sebut, Zinedine Zidane Sebagai Pilihan Terbaik untuk Latih Man United

BANJARMASNPOST.CO.ID - Pascakepergian Jose Mourinho, mantan pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane, mendapat dukungan untuk melanjutkan kariernya dengan menukangi Manchester United.

Dilansir dari Kompas.com, dukungan itu datang dari mantan pemain Man United, Louis Saha. Menurut Saha, Zidane adalah paket lengkap seorang pelatih dan sangat pantas menjadi juru strategi tim sekelas Man United.

Saha memandang keberhasilan Zidane selama dua setengah musim di Real Madrid yang penuh pemain bintang sudah bisa dijadikan acuan.

"Sebagai pemain dan pelatih, dia (Zidane) adalah sosok yang luar biasa. Tidak ada yang bisa menyamai prestasinya," kata Saha dikutip dari situs web Four Four Two, Senin (24/12/2018).

"Dia adalah napas sepak bola, dia orang yang sangat bersemangat, dan punya kualitas untuk dihormati. Dia tahu bagaimana cara menyerang dan bertahan dengan seimbang," ujar Saha.

"Di Real Madrid, dia punya tiga monster di lini serang, dan dia bisa membuat jembatan dengan lini pertahanan. Itu adalah pekerjaan yang luar biasa," tutur Saha menambahkan.

Dengan kriteria itu, Saha berharap manajemen Man United menjadikan Zidane kandidat utama pengganti pelatih sementara, Ole Gunnar Solskjaer, akhir musim nanti.

"Untuk saya dia adalah pilihan terbaik untuk Man United. Saya pikir dia akan mendapat dukungan dari para fan, staf, dan presiden klub karena dia pantas menerimanya. Tentu saja kami akan memberikan waktu untuk Zidane," ucap mantan pemain asal Perancis ini.

Zidane yang kini sedang menganggur memang memang masuk bursa pelatih Real Madrid. Namun, belakangan ini Zidane terlempar dari bursa setelah Man United memecat Jose Mourinho.

Zidane dikabarkan lebih ingin menjadi pelatih Juventus yang merupakan mantan timnya.

Bursa pelatih Man United kini mengerucut kepada dua nama tenar, yakni Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur) dan mantan pelatih Paris Saint-Germain, Laurent Blanc.

(Penulis : M. Hafidz Imaduddin/Kompas.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Zidane Dianggap Pilihan Terbaik untuk Latih Man United",