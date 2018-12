Komentar Menyentuh Ifan Seventen Pasca Dylan Zahara Ditemukan Usai Jadi Korban Tsunami Banten

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pasca Dylan Shara ditemukan setelah jadi korban tsunami Banten, Ifan Seventeen mengungkapkan komentar menyentuh seolah mengungkapkan kesedihannya melalui akun Instagram-nya, @ifanseventeen.

Dengan mengunggah insta story foto istrinya, Dylan Sahara, yang menjadi korban meninggal akibat bencana tsunami Banten, Ifan Seventeen menuliskan sebuah kata-kata kepada mendiang istrinya.

"How can i life without you @dylan_sahara," tulis Ifan. Pada Insta Story lainnya, Ifan mengunggah video peti mati jenazah Dylan di mobil ambulans pasca tsunami Banten.

Sambil mengusap-usap peti mati, Ifan kembali menuliskan kata-kata yang membuat hati pilu.

Baca: Sejumlah Artis Berikan Penghormatan Terakhir ke Istri Ifan Seventeen, Dylan Sahara

"Kamu paling suka kalo kita pake baju warnanya couplean. Ini aku pake baju putih biar seragam sama kamu. Kita pulang sayang ya @dylan_sahara," tulis Ifan.

Jenazah Dylan ditemukan di RSUD Pandeglang, Banten, setelah dua hari pencarian pascatsunami menerjang kawasan Banten.

Dylan akan dimakamkan di Ponogoro, Jawa Timur, yang merupakan tanah kelahirannya.

Ifan Seventeen rayakan ultah pernikahan di santorini (capture Instagram Dylan Sahara)

Berdasarkan penuturan pewakilan manajemen Seventeen Yulia Dilan, saat tsunami menerjang, Dylan berada di belakang panggung Seventeen.

Baca: Nagita Slavina Menahan Tangis Bersama Raffi Ahmad Dengar Cerita Elemen Tentang Tsunami Banten

Selain Dylan, tiga personel Seventeen juga ikut menjadi korban meninggal dunia ketika menghibur gathering perusahaan PLN di Tanjung Lesung Beach Resort, Banten.

Mereka adalah pemain bas M Awal Purbani alias Bani, gitaris Herman Sikumbang, drummer Windu Andi Darmawan. Sementara Ifan selamat dari musibah tersebut.