4 Pesan Penting Ustadz Abdul Somad Soal Merayakan Tahun Baru 2019, Lebih Baik Tidur!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ini 4 pesan Ustadz Abdul Somad soal perayaan Tahun Baru 2019. Sayangnya, pesan itu dihapus di postingan IG Ustadz Abdul Somad.

Ustadz Abdul Somad mengingatkan generasi muda muslim agar tidak ikut-ikutan merayakan malam Tahun Baru 2019.

Nah, 4 pesan penting Ustadz Abdul Somad terutama pada kaum muslimin soal merayakan Tahun Baru 2019. Juga lihat ceramah Ustadz Adi Hidayat soal tahun baru.

UAS memberikan pesan penting agar jangan berhura-hura seperti keluyuran naik sepeda motor bermai-ramai, apalagi sampai mabuk-mabukan.

Dalam postingan yang menggunakan bahasa Minang itu, Abdul Somad mengingatkan lebih baik mengisi malam tahun baru dengan ikut acara zikir atau jika tidak ada, lebih baik tidur.

"Malam Tahun Baru 2019, No Bonceng, No Bencong dan No Mabuk. Jangan Melalak (keluyuran), Ada Zikir Ikut, Tak Ada, Tidur," demikian pesan bertandatangan Ustadz Abdul Somad yang diposting di istagram @ustadzabdulsomad sehari yang lalu.

Ustadz Abdul Somad mengimbau agar pesan tersebut dibuat dalam spanduk dan baliho, lalu sebarkan.

Dalam postingannya tersebut Ustadz Abdul Somad juga menyertakan tagar #SelamatkanGenerasiMuslim, serta menyertakan petikan hadist "Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari mereka" (HR.Abu Daud. Hasan)

Sejak diposting beberapa hari yang lalu, pesan Ustadz Abdul Somad ini mendapat like sebanyak ratusan ribu dan dikomenteri puluhan warganet. sayangnya, postingan ini telah dihapus.

Ustadz Abdul Somad pesan malam tahun baru 2019 (instagram/ustadzabdulsomad)

Selain Ustadz Abdul Somad, peringatan soal perayaan tahun baru juga dilakukan Ustadz Adi Hidayat.