BANJARMASINPOST.CO.ID - Kedekatan Gading Marten dengan sang putri hasil pernikahannya dengan Gisella Anastasia, Gempita Nora Marten dibagikan di media sosialnya pada hari raya Natal 2018.

Doa Batal Bercerai dengan Gisella Anastasia Didapat Gading Marten Saat Unggah Foto Bareng Gempita

Dalam foto tersebut terlihat Gading Marten sedang menggendong Gempita.

Antara Gading Marten dan Gempita kompak mengenakan topi sinterklas, serta dilengkapi dengan ucapan 'Merry Christmas'.

Serta ada juga video Gading Marten dan Gempita saat sedang bernyanyi lagu We Wish You a Merry Christmas, lalu mengucapkan selamat Natal.

Baca: Momen Anak Herman Seventeen Saat di Makam Ayahnya Usai Jadi Korban Tsunami Banten Banjir Simpati

Baca: Tingkah Aneh Dylan Sahara Jelang Ifan Seventeen Manggung dan Diterjang Tsunami Banten, Minta Peluk?

Baca: Pujian Irwan Mussry untuk Dul Jaelani Saat Beri Kejutan ke Maia Estianty

Baca: Lowongan Pekerjaan Dibuka PT PLN Persero untuk D3, D4 dan S1! Cek Syarat dan Link Pendaftarannya

"I love you. Happy holiday semuanya. Good bless you all. Bye bye," kata Gading di video yang dikutip Grid.ID.

Namun, tidak terlihat keberadaan Gisella Anastasia di foto dan video tersebut.

"Have a wonderful Christmas everyone happy holidaaaaays !!!!!," tulis akun @gadiing dalam caption postingan tersebut.

Tidak sedikit netizen yang turut mengucapkan selamat natal memenuhi kolom komentar instagramnya.

Tak hanya itu, netizen juga menyampaikan doa untuk rumah tangga Gading Marten dan Gisella Anastasia.