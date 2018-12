Jadwal Siaran Langsung Liga Italia Pekan 18 Malam Ini, Inter Milan vs Napoli, Atalanta vs Juventus

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Italia pekan 18 yang bertepatan dengan boxing day 2018 di Bein Sports akan mulai berlangsung malam ini Rabu (27/12/2018) akan dipanaskan salah satunya dengan laga Inter Milan vs Napoli.

Di pekan 18 Liga Italia musim 2018/2019, juga akan dipanaskan laga Atalanta vs Juventus yang disiarkan langsung oleh Bein Sports 3.

Dilansir Bpost Online dari Kompas.com, kali ini merupakan untuk kali pertamanya Italia menggelar boxing day, tak meliburkan liganya pada periode perayaan Natal.

Liga Italia meniru Liga Inggris yang menggelar pertandingan satu haru setelah hari libur Natal hingga sebelum Tahun Baru atau biasa disebut Boxing Day.

Pada laga Boxing Day Italia, laga Inter Milan versus Napoli di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, akan menjadi tajuk utama.

Laga antara penghuni peringkat kedua dan ketiga klasemen sementara ini dijadwalkan disiarkan secara langsung BeIn Sports 3 mulai pukul 02.30 WIB.

Saat ini, Napoli duduk di peringkat kedua klasemen dengan koleksi 41 poin.

Napoli tertinggal delapan angka dari Juventus yang ada di peringkat pertama dan juga unggul delapan angka dari Inter di urutan ketiga.

Sementara itu, Juventus akan bertandang ke kandang Atalanta, sehari sebelumnya, Rabu (26/12/2018).

Berikut adalah jadwal lengkap siaran langsung pekan ke-18 Liga Italia:

Rabu (26/12/2018)

18:30 Frosinone vs AC Milan (Bein Sports 3)

21:00 Fiorentina vs Parma (Bein Sports Xtra)

21:00 Atalanta vs Juventus (Bein Sports 3)

21:00 Bologna vs Lazio (Bein Sports Xtra)

21:00 Cagliari vs Genoa (Bein Sports Xtra)

21:00 Sampdoria vs Chievo (Bein Sports Xtra)

Kamis (27/12/2018)

00:00 AS Roma vs Sassuolo (Bein Sports 3)

00:00 Torino vs Empoli (Bein Sports 2)

00:00 SPAL vs Udinese (Bein Sports Xtra)

02:30 Inter Milan vs Napoli (Bein Sports 3)

Catatan : Jadwal siaran langsung Liga Italia bisa berubah sewaktu-waktu

(banjarmasinpost.co.id/rahmadhani)