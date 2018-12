Live Beinsport 1! Live Streaming Man United vs Huddersfield Liga Inggris, Tonton Pakai Cara ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung beIN Sport 1 Manchester United vs Huddersfield di Liga Inggris pekan 19 malam ini, Rabu (26/12/2018) pukul 22.00 Wib.

Laga Manchester United (Man United) vs Huddersfield disiarkan langsung (live) beIN Sport 1. Live Streaming Manchester United vs Huddersfield juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar).

Live streaming Manchester United vs Huddersfield juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Manchester United vs Huddersfield live Bein Sport 1 digelar dalam lanjutan jadwal Liga Inggris Boxing Day di pekan 19 mulai Rabu 26 Desember 2018 pukul 22.00 WIB.

Baca: Maia Estianty Jodohkan Ariel Noah dengan Cewek Cantik dan Mandiri Ini, Sempat Dipeluk!

Baca: Amien Rais Didesak Mundur 5 Pendiri PAN Karena Dukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019

Baca: Resmi! Penyebut Nama Vigit Waluyo, Bambang Suryo Dapat Sanksi Komdis PSSI, Pengaturan Skor?

Laga Manchester United (MU) vs Huddersfield bakal diselenggarakan di Old Trafford.

Pelatih interim Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, menyebut satu keinginan para pemainnya, menjelang laga tandang Liga Inggris melawan Huddersfield Town FC.

Ole Gunnar Solskjaer sadar dengan performa kandang tak mengesankan yang dicapai Manchester United di Liga Inggris musim ini.

Manchester United baru memenangi empat dari delapan laga Liga Inggris yang dilaksanakan di markas, Stadion Olf Trafford.

Ole Gunnar Solskjaer menyebut bahwa pemainnya ingin memperbaiki rekor kandang dengan menikmati permainan.

"Saya pikir para pemain tak sabar bermain di Old Trafford dan itu sangat penting," ujar Solskjaer, dilansir dari laman Reuters melalui BolaSport.com.