Live Beinsport 3! Live Streaming Atalanta vs Juventus Liga Italia Bisa Ditonton Pakai Cara ini

Giorgio Chiellini dan Cristiano Ronaldo merayakan gol pada laga Fiorentina vs Juventus di Stadion Artemio Franchi dalam lanjutan Serie A Liga Italia, 1 Desember 2018.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung beIN Sports 3 Atalanta vs Juventus di Liga Italia pekan 18, Rabu (26/12/2018).

Laga Atalanta vs Juventus disiarkan langsung (live) beIN Sport 3. Live Streaming Atalanta vs Juventus juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) dan vidio.com premier.

Live streaming Atalanta vs Juventus juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Atalanta vs Juventus live Bein Sport 3 digelar dalam lanjutan jadwal Liga Italia pekan 18 mulai Rabu 26 Desember 2018 pukul 21.00 WIB.

Laga Atalanta vs Juventus merupakan salah satu laga Jadwal Boxing Day Liga Italia pada musim ini.

Laga Boxing Day Liga Italia tahun ini menjadi terobosan terbaru dari kompetisi sepak bola Negeri Pizza tersebut.

Serie A sebagai kasta tertinggi Liga Italia, ternyata terinspirasi dari Liga Inggris untuk ikut menggelar Boxing Day pada 26 Desember.

Musim ini. menjadi kali pertama Liga Italia menyelenggarakan Boxing Day di sepanjang sejarah.

Jelang laga Atalanta vs Juventus Live Beinsport 3, Megabintang Juventus, Cristiano Ronaldo, akhirnya akan merasakan bangku cadangan dalam laga Liga Italia musim ini.

Kepastian tidak bermainnya Cristiano Ronaldo disampaikan secara langsung oleh pelatih Juventus, Massimiliano Allegri.