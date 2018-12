Live Streaming Atalanta vs Juventus Liga Italia Malam ini Bisa Pakai Cara Ini, Live Bein Sport 3

Atalanta vs Juventus Live Bein Sport 3

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming beIN Sports 3 Juventus'>Atalanta vs Juventus di Liga Italia malam ini, Rabu (26/12/2018).

Live streaming Juventus'>Atalanta vs Juventus disiarkan langsung (live) beIN Sport 3.

Live Streaming Juventus'>Atalanta vs Juventus juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) dan vidio.com premier.

Untuk live streaming Juventus'>Atalanta vs Juventus melalui vidio.com premier, penonton berkesempatan menonton secara gratis selama 14 hari atau berlangganan dengan biaya Rp 50 ribu per bulan.

Live streaming Juventus'>Atalanta vs Juventus juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports. (Link live streaming Juventus'>Atalanta vs Juventus ada di akhir berita)

Atalanta vs Juventus live Bein Sport 3 digelar dalam lanjutan jadwal Liga Italia pekan 18 mulai Rabu 26 Desember 2018 pukul 21.00 WIB.

Serie A sebagai kasta tertinggi Liga Italia, ternyata terinspirasi dari Liga Inggris untuk ikut menggelar Boxing Day pada 26 Desember.

Musim ini. menjadi kali pertama Liga Italia menyelenggarakan Boxing Day di sepanjang sejarah.

Jelang laga Juventus'>Atalanta vs Juventus Live Beinsport 3, Megabintang Juventus, Cristiano Ronaldo, akhirnya akan merasakan bangku cadangan dalam laga Liga Italia musim ini.

Kepastian tidak bermainnya Cristiano Ronaldo disampaikan secara langsung oleh pelatih Juventus, Massimiliano Allegri.