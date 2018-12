Live Streaming Inter Milan vs Napoli Liga Italia Malam ini Bisa Pakai Cara Ini, Live Bein Sport 3

Inter Milan vs Napoli

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung beIN Sports 3 Inter Milan vs Napoli di Liga Italia pekan 18, Kamis (27/12/2018) dini hari waktu Indonesia.

Laga Inter Milan vs Napoli disiarkan langsung (live) beIN Sport 3. Live Streaming Inter Milan vs Napoli juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) dan vidio.com premier.

Live streaming Inter Milan vs Napoli juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Inter Milan vs Napoli live Bein Sport 3 digelar dalam lanjutan jadwal Liga Italia pekan 18 mulai Kamis 27 Desember 2018 pukul 02.30 WIB.

Laga Inter Milan vs Napoli merupakan salah satu laga Jadwal Boxing Day Liga Italia pada musim ini.

Jelang laga Inter Milan vs Napoli, hukuman diberikan Inter Milan pada gelandang andalan mereka, Radja Nainggolan.

Ngaret atau telat untuk datang ke tempat latihan membuat Radja Nainggolan diganjar hukuman oleh klubnya, Inter Milan.

Dikutip BolaSport.com dari laman ofisial Inter Milan, Radja Nainggolan diberikan hukuman tidak boleh aktif di pertandingan kompetitif secara temporer.

"FC Internazionale Milano mengonfirmasi Radja Nainggolan mendapat hukuman secara temporer dari aktivitas sepak bola dengan alasan indisipliner," jelas pernyataan situs resmi Inter Milan yang dikutip melalui bolasport.com.

Hukuman yang mulai berlaku pada awal pekan ini membuat pemain asal Belgia berdarah Batak itu bakalan absen di laga sengit melawan Napoli pada Kamis (27/12/2018) dalam ajang Liga Italia Serie A.

