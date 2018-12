Live Streaming Liverpool vs Newcastle Liga Inggris Malam ini Bisa Pakai Cara Ini, Live Bein Sport 1

Liverpool vs Newcastle Liga Inggris di Boxing Day

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming beIN Sports 1 Liverpool vs Newcastle di Liga Inggris malam ini yang bertajuk Boxing Day, Rabu (26/12/2018) pukul 21.55 WIB.

Live streaming Liverpool vs Newcastle disiarkan langsung (live) beIN Sport 1. Live Streaming Liverpool vs Newcastle juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) dan vidio.com premier.

Untuk live streaming Liverpool vs Newcastle melalui vidio.com premier, penonton berkesempatan menonton secara gratis selama 14 hari atau berlangganan dengan biaya Rp 50 ribu per bulan.

Live streaming Liverpool vs Newcastle juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports. (Link live streaming Liverpool vs Newcastle ada di akhir berita)

Musim ini, Liverpool dijagokan bisa meraih trofi Liga Primer pertama-kalinya sejak 1990, meski sejumlah fakta sejarah membuat Virgil van Dijk dkk cukup was-was.

Kabar baik pertama untuk Liverpool adalah: delapan dari sepuluh musim terakhir, tim yang memimpin di puncak klasemen pada Natal, akhirnya bisa menjuarai Liga Primer.

Sekarang, kabar buruknya adalah: dari sepuluh musim terakhir itu, Liverpool pernah dua kali memimpin klasemen saat Natal, tapi kemudian gagal menjadi juara. Mereka disalip Manchester United musim 2008/2009, dan oleh Manchester City pada musim 2013/2014.

Saat ini The Reds memimpin klasemen sementara dengan 48 poin dari 18 laga, terpaut empat poin dari Manchester City di peringkat kedua, dan enam poin dari Tottenham di peringkat ketiga.

Situasi ini sama sekali belum membuat pelatih Liverpool, Jurgen Klopp merasa nyaman. Ia menilai, ancaman dari tim lain masih sangat nyata. "Saya ingin tim tetap lapar, dan serakah meraih kemenangan. Posisi kita masih rawan," katanya yang dikutip dari TribunKaltim.co.

Klopp juga merujuk pada kegagalan Liverpool mempertahankan pucuk klasemen di dua musim lalu. Musim 2009 saat ditukangi Rafael Benitez, dan musim 2013/2014 saat diarsiteki Brendan Rodgers.