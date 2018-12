Permintaan Ifan Seventeen yang Manyayat Hati Terkait Foto Istrinya Pasca Tsunami Banten

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bencana tsunami Banten dan Lampung pada Sabtu (22/12/2018) menyisakan duka mendalam bagi Indonesia.

Bencana tsunami Banten telah memakan ratusan korban jiwa. Komedian AA Jimmy, personel band Seventeen, dan istri vokalis Band Seventeen, Dylan Sahara turut menjadi korban.



Pasca insiden tersebut, vokalis Band Seventeen, Ifan Seventeen yang selamat dari insiden tersebut mengenang momen bersama istrinya. Hal tersebut terlihat dari postingan instagramnya @ifanseventeen.

"Dulu sebel banget rasanya waktu Dylan upload foto ini di ig story dia, ternyata sekarang foto ini jadi foto dengan moment yang spesial walaupun masih ada nyebelinnya sdikit," tulis Ifan yang dikutip dari akun instagram ifanseventeen pada Rabu (26/12/2018).

Ifan menjelaskan bahwa istrinya termasuk tipe orang yang senang berfoto. Bahkan istri Ifan Seventeen tersebut tidak ragu untuk memaksa Ifan berfoto berdua walau harus melakukan 20 kali foto untuk satu gaya.

Ifan mencurahkan kesedihannya bahwa foto istrinya, Dylan Sahara yang dimilikinya hanya sedikit. Hal tersebut disebabkan handphone miliknya dan istrinya hilang usai bencana Tsunami yang dialaminya.

Dia pun meminta siapapun yang memiliki foto istrinya untuk mengirimkan kepadanya.

"Btw hpku kan hilang karna sunami, hp Dylan pun hanyut kebawa air, minta tolong buat temen2 kita yang punya foto ada Dylannya, please send it to me through DM Soalnya sedih banget cuma punya foto dia sedikit, makasih," tulis Ifan Seventeen.

Ifan Seventeen antarkan Dylan Sahara menuju peristirahatan terakhir (kolase instagram @ifanseventeen)

Sebelumnya, Dylan Sahara, istri Ifan Seventeen diketahui jadi korban meninggal dunia akibat terjangan tsunami Selat Sunda, terutama di Banten dan Lampung, Sabtu (22/12/2018).

Jenazah Dylan Sahara, istri Ifan Seventeen baru ditemukan pada Senin (24/12/2018) dan dimakamkan di Ponorogo, Jawa Timur, Selasa (25/12/2018).

Sejak mulai penemuan jenazah hingga pemakaman yang berlangsung di Ponorogo, Ifan Seventeen setia menamani Dylan Sahara.