Pujian Irwan Mussry untuk Dul Jaelani Saat Beri Kejutan ke Maia Estianty

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pujian diucapkan Irwan Mussry kepada Dul Jaelani saat memberikan kejutan khusus kepada Maia Estianty.

Dul Jaelani diketahui memberikan kejutan spesial untuk Maia Estianty di peringatan hari ibu pada Sabtu (22/12/2018) lalu.

Rupanya saat memberikan kejutan untuk Maia Estianty, ayah sambungnya Irwan Mussry sempat memberikan pujian untuk Dul Jaelani.

Pujian Irwan Mussry ini terungkap dalam video yang diunggah ulang oleh Maia Estianty dari akun instagram sang anak, Dul Jaelani.

"Ketika seorang anak memberikan kejutan untuk orang tuanya. #Repost @duljaelani," tulis Maia seperti dikutip Grid.ID pada Rabu (26/12/2018).

"#TB Surprise Bunda di hari ibu.

Bagaimana aku bisa melewatkan momen ini untuk wanita yang menjadi sumber inspirasi penulisanku. Karena memang alunan setiap syair “Mama Tolonglah” saya persembahkan untuk Bunda saya tercinta

I love U Bunda... Malaikatku...

#SelamatHariIbu #MamaTolonglah #Bismillah Video taken by my Om@theomonkey," lanjutnya.

Dul Jaelani (instagram)

Dalam video tersebut terlihat Dul yang datang ke apartemen sang Bunda.