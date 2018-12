19 Ucapan dan Kutipan Selamat Tahun Baru 2019 Dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut kumpulan Ucapan dan Kutipan Selamat Tahun Baru 2019 Dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Tahun 2018 akan segera berakhir dan tahun 2019 pun dimulai.

Sepanjang tahun 2018 ini, ada banyak kejadian, capaian, atau justru kegagalan, yang dapat dijadikan pelajaran.

Dengan belajar apa yang terjadi di masa lalu, tentu kita berharap sukses dan kebahagiaan akan selalu menyertai di masa yang akan datang.

Menjelang pergantian tahun ini, tidak ada salahnya kita menuliskan kata-kata dan ucapan pada teman-teman, keluarga atau kekasih untuk menyambut tahun 2019.

Berikut ucapan selamat dan kutipan untuk tahun baru 2019 dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia mengutip berbagai sumber:

1. Every New Year people get you some presents but your best present you get never changes,

Your own existence! It is also your best present to others!”

Setiap tahun baru orang-orang memberimu hadiah namun hadiah terindah yang tak berubah adalah dirimu sendiri.

2. “Wishing you and your family good health, happiness,

success and prosperity in the coming year!

Have a great start to a great year!”

Semoga kamu dan keluargamu selalu sehat, bahagia, sukses dan makmur di tahun mendatang.

Semoga tahun barumu berjalan lancar dan tahun depan selalu bahagia.