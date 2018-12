Aktris Bollywood, Deepika Padukone Joget Moonwalk Michael Jackson saat Follower Instagramnya 30 Juta

BANJARMASINPOST.CO.ID-Aktris Bollywood, Deepika Padukone sedang berbahagia karena jumlah follower Instagramnya meningkat menjadi 30 juta.

Deepika Padukone menari-nari senang karena jumlah followernya meningkat tersebut.

Dia berjoget moonwalk dance ala Michael Jackson yang begitu terkenal sembari wajahnya tersenyum gembira sebagai bentuk perayaan peningkatan jumlah follower Instagramnya.

Deepika mengunggah videonya berjoget moonwalk dance itu di Instagramnya, Kamis (27/12/2018).

“moonwalking into #30million (emoji senyum bahagia),” tulisnya di video unggahannya itu.

Deepika Padukone kemudian berterima kasih kepada semua penggemarnya atas dukungan dan cinta mereka untuknya untuk terus menyukainya dan berbagai unggahannya di Instagram.

Baca: Kasus Pengaturan Skor, Polda Metro Jaya Akui Tangkap Ketua Asprov PSSI Jawa Tengah

Baca: Pernah Serumah 11 Tahun dan Jadi Mualaf, Andi Soraya Cuek Ketika Ditanya Soal Steve Emmanuel

Baca: VIDEO Penampakan Erupsi Gunung Anak Krakatau, Terlihat Menyeramkan karena Disertai Petir Menyambar

Baca: Evan Dimas Resmi Gabung Barito Putera, Tanggapan Jacksen F Tiago Ini Bikin Laskar Semangat

“Thank You for the (emoji cinta)!!!” tulisnya lagi.

Tak hanya diunggahnya di feed Instagramnya, video itu juga dipostingnya di story-nya.

Deepika Padukone adalah satu di antara sekian banyak selebriti ternama India.

Perannya beberapa tahun lalu bersama aktor ternama Bollywood, Shahrukh Khan di film Om Shanty Om cukup membuat namanya kian meroket di industri perfilman India.