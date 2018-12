Berulangkali Tak Lulus Uji SIM

BANJARBARU - Saya mau tanya kenapa pembuatan SIM C sekarang susah betul SIM C saya lewat satu hari mau diperpanjang, kata petugasnya harus bikin SIM C baru lagi. Saya ikuti aturannya dites komputer lulus pas tes prakteknya sudah 9 kali kada lulus-lulus jua bahkan saya dari Kota Banjarmasin - Banjarbaru bolak-balik.

Pertanyaan saya ada kebijaksanaan kah dari pihak kepolisian untuk saya atau pun warga yang lainnya yang sama dengan saya tidak lulus-lulus juga, sedangkan saya pekerjaan sebagai ojek biasa bukan online. Terima kasih. 082155403548

TANGGAPAN:

TERIMA kasih atas pertanyaan yang saudara sampaikan. Sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu bahwa SIM adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan: 1)Administrasi; 2)Sehat jasmani dan rohani.

Fungsi SIM sebagai bukti bahwa pemegang SIM telah memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor, tentunya dalam pengertian dan fungsi diberikan SIM tersebut sudah jelas bahwa keterampilan dalam berkendara bisa diujikan pada saat saudara melakukan ujian praktek berkendara yang meliputi beberapa point: 1)U-turn putar balik; 2)Uji pengereman reaksi; 3)Zig-zag; 4)Rem Menghindar; 5)Angka 8.

Perhatikan betul-betul saat Ujian Praktek akan berlangsung, karena sebelum dilakukan ujian petugas akan memberikan contoh terlebih dahulu per point di atas. Demikian tanggapan kami, terima kasih.

KOMPOL WIBOWO SIK

Kepala Satlantas Polresta Banjarmasin

Sulit Akses Internet

TANAHLAUT- Kepada pimpinan PT Telkomsel, kami berharap pihak Telkomsel mempertimbangkan memasang jaringan 4G LTE di desa kami Desa Sabuhur Kec. Jorong, Kab. Tanahlaut, Prov. Kalimantan Selatan. Kami saat ini kesulitan mengakses internet, karena jaringan saat ini masih EDGE. Sekian dan terima kasih.082158250842

TANGGAPAN:

TERIMA KASIH sebelumnya atas kepercayaan pelanggan menggunakan kartu dan jaringan layanan Telkomsel, Dapat kami sampaikan bahwa kondisi di lokasi yang dimaksud saat ini memang tercover sinyal 2G.

Semoga seiring berjalan dengan semakin banyaknya pengguna di sana sehingga berpotensi dan dapat mewujudkan keinginan masyarakat untuk menikmati layanan komunikasi dengan baik, termasuk jaringan 4G Telkomsel.

MUHAMMAD ARIEF RACHMAN SOEYITNO

Corporate Communications Telkomsel Kalimantan