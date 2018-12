Hasil Lengkap & Klasemen Liga Inggris 2018, Liverpool Juara Paruh Musim, Arsenal dan City Tertahan

Penyerang Liverpool FC, Mohamed Salah (kanan), merayakan gol yang dicetak ke gawang Napoli dalam laga Grup C Liga Champions di Stadion Anfield, Liverpool pada 11 Desember 2018.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil lengkap sejumlah pertandingan menarik dan Klasemen liga Inggris 2018 paruh musim atau pekan ke 19 sudah bisa diketahui.

Sejumlah tim-tim besar berhasil memenangi laga Liga Inggris pekan ke 19. Misalnya Liverpool, Manchester United dan Tottenham Hotspur yang berpesta gol. Sementara yang tertahan hanya Arsenal dan Manchester City.

Pada pekan 19 Liga Inggris tersebut skuat Liverpool vs Newcastle, Sementara Manchester United vs Huddersfield Town dan Tottenham Hotspur vs Bournemouth.

Sementara beberapa tim elite Liga Inggris seperti Manchester City justru harus menelan kekalahan. Sedangkan Arsenal harus bermain imbang dengan skor 1-1 saat berhadapn dengan Brighton.

Dan Chelsea yang bermain menang tipis saat bertandang ke Watford.

Gol Liverpool dicetak oleh Dejan Lovren pada menit ke 11.

Permainan apiknya mampu menghasilkan gol, skor kdudukan sementara 1-0 Untuk Liverpool.

Pada babak kedua justru Moh Salah yang mendapat tendangan pinalti.

Sang bintang Moh Salah tentu tak ingin menyianyiakan kesempatan itu.

Ia berhasil cetak gol pada menit 48, Skor kedudukan sementara 2-0.