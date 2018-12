4 Trik Agar Tak Kalap Belanja saat Ada Diskon Gila-gilaan di Akhir Tahun

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sudah menjadi tradisi, jelang akhir tahun dan tahun baru pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia menggelar diskon besar-besaran. Bahkan situs belanja online pun tak mau ketinggalan dan melakukan hal yang sama.

Mulai potong harga hingga 70 persen, by one get one, beli satu dapat dua, atau cicilan hingga 0 persen. anda tergiur? Pastilah.

Hampir seluruh produk mulai dari pakaian, makeup, aksesori, hingga peralatan rumah tangga menawarkan potongan harga yang sangat menggiurkan.

Apalagi barang yang didiskon, seperti baju, tas, atau sepatu, bukanlah sisa musim sehingga kala Anda mengenakannya masih terlihat trendi.

Kalau sudah berhadapan dengan diskon akhir tahun, sifat boros dan kalap perlu diwaspadai.

Demi mencegah hal tersebut, simak yuk tips belanja agar tidak boros saat diskon akhir tahun, dan yang penting lagi, di awal tahun, dompet tak kosong.

Baca: UPDATE Gunung Anak Krakatau, Sore Tadi Meletus 27 Kali Lalu Mengeluarkan Abu Vulkanik

Baca: Pria Ini Bakar Diri Bersama Wanita Idamannya, Gara-gara Lamaran Selalu Ditolak Sang Kekasih

Baca: BREAKING NEWS: Pejabat Kementerian PUPR Dikabarkan Terjaring OTT, KPK Belum Berikan Keterangan

1. Tentukan dana yang disediakan

Langkah utama untuk menahan diri adalah dengan membuat anggaran belanja.

Tentukan semua daftar barang beserta perkiraan harganya. Jangan skip langkah ini biar tidak mudah tergoda dengan barang-barang yang ada di luar daftar.

2. Cek lagi barang yang sudah ada