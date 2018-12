Harga Telur Ayam Rp 26.500 Per Kilogram, Pedagang: Sebelumnya Rp 20 Ribu Per Kilogram

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Dimomen Natal dan Tahun Baru 2019, harga telur ayam di Kota Banjarmasin terus merangkak naik dari sebelumnya berkisar Rp 24.500 per kilogram sekarang, Jumat (28/12/2018) Rp 26.500 per kilogram.

Harga ini diperoleh Banjarmasinpost.co.id di beberapa pasar tradisional Banjarmasin, seperti pasar Sentra Antasari dan Pasar Kalindo Kota Banjarmasin.

Seperti halnya dikatakan karyawan Adi N Talu, Rahman harga telur belum alami kenaikan kembali setelah sebelumnya naik pada momem Maulid.

Sebelumnya ia menjual telur ayam Rp 20 ribu per kilogram, hingga saat ini naik menjadi Rp 24.500 per kilogram. "Harga itu masih hingga sekarang, kalau harga eceran lebih mahal antara Rp 26 ribu sampai Rp 26.500 per kilogram," tuturnya.

Soal permintaan pasar saat akhir tahun ini masih stabil dan belum ada peningkatan. "Kalau minat pasar sejauh ini masih stabil," ujarnya.

Hal senada dikatakan pedagang telur ayam di Pasar Kalindo Banjarmasin, Aida, harga telur ayam saat ini masih sama, setelah sebulan yang lalu alami kenaikan.

"Harganya masih Rp 24.500 per kilogram, tidak tahu lagi bagaimana harga ke depannya, mengingat memasuki akhir tahun," imbuhnya.

Sementara itu menurut data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga telur ayam ras segar di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin sejak (28/11/2018) hingga (7/12/2018) Rp 26.250 per kilogram.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Maulana)