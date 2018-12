Air Mancur Menari 5 Warna Ada di Banjarmasin, Telan Anggaran Rp 5 Miliar Lebih

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Warga Banjarmasin pun bisa menikmati air mancur menari yang menelan anggaran sebesar Rp 5,463 miliar.

Pelaksanaan soft opening air mancur menari ini dilakukan pada Sabtu (29/12/2018) malam dengan tema Bring The World To Banjarmasin, Banjarmasin To The World.

Proyek taman air mancur menari di Taman Kamboja Banjarmasin Jalan Anang Adenansi Kelurahan Kertak Baru Ulu, sudah selesai dikerjakan oleh PT Carbek Nusantara.

Warga Banjarmasin pun bisa menikmati air mancur menari yang menelan anggaran sebesar Rp 5,463 miliar. Pelaksanaan soft opening air mancur menari ini dilakukan pada Sabtu (29/12/2018) malam dengan tema Bring The World To Banjarmasin, Banjarmasin To The World.

Baca: LIVE RCTI! Link Live Streaming Liverpool vs Arsenal di Liga Inggris Bisa Diakses Pakai Cara Ini

Baca: Daftar Tokoh Nasional Kubu Prabowo-Sandiaga Uno yang Gabung Joko Widodo-Maruf Amin di Pilpres 2019

Baca: Bek Persebaya Surabaya Resmi Susul Andik Vermansyah Gabung ke Madura United untuk Liga 1 2019

Baca: Balasan Maia Estianty Ketika Disebut Lebay Saat Posting Foto Cium Irwan Mussry di Dekat Ayahnya

Air mancur ini memiliki lima warna dengan pencahayaan dari lampu LED. Warnanya terdiri dari merah, kuning, biru, hijau, dan ungu.

Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, air mancur menari hanya akan ditayangkan pada akhir pekan.

Apakah ini terkait mahalnya biaya listrik yang dikeluarkan? Ibnu tak menampik jika untuk pertunjukan air mancur menari memerlukan biaya. Namun, ia yakin jika ini sepadan dengan kepuasan warganya.

(banjarmasinpost.co.id/ eka pertiwi)