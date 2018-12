Link Live Streaming AC Milan vs SPAL Liga Italia Malam ini Bisa Pakai Cara Ini, Live Bein Sport 3

Jadwal AC Milan vs SPAL Live Beinsport 3 Liga Italia Malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming beIN Sports 3 AC Milan vs SPAL di Liga Italia pekan 19, Minggu (30/12/2018) dini hari waktu Indonesia.

Laga AC Milan vs SPAL disiarkan langsung (live) beIN Sport 3. Live Streaming AC Milan vs SPAL juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) dan vidio.com premier.

Live streaming AC Milan vs SPAL juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

AC Milan vs SPAL live Bein Sport 2 digelar dalam lanjutan jadwal Liga Italia pekan 19 mulai Minggu 30 Desember 2018 pukul 02.30 WIB.

Jelang laga AC Milan vs SPAL, teka-teki nasib pelatih AC Milan, Gennaro Gattuso, terjawab sudah.

Direktur Olahraga AC Milan, Leonardo de Araujo, menjawab sendiri mengenai nasib Gennaro Gattuso ini.

"Kami tidak pernah berpikir untuk mengganti Gattuso," kata Leonardo seperti dilansir BolaSport.com dari Four Four Two.

"AC Milan memang tidak bisa mengelak bahwa kami memulai musim ini dengan terburu-buru dan kini klub tengah mencoba memperbaiki situasi," ujar Leonardo.

Kiprah Gattuso bersama AC Milan pada awal musim ini memang tak tergolong gemilang.

AC Milan saat ini hanya menempati peringat ke-6 Liga Italia.