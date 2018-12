Link Live Streaming Liverpool vs Arsenal Liga Inggris Live RCTI Malam Ini, Tonton Pakai Cara Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tonton siaran langsung dan live streaming RCTI Liverpool vs Arsenal di Liga Inggris pekan 20, Minggu (30/12/2018) waktu Indonesia.

Siaran langsung laga Liverpool vs Arsenal digelar RCTI dan beIN Sport 1. Link Live Streaming Liverpool vs Arsenal juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) dan vidio.com premier.

Live streaming Liverpool vs Arsenal juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Selain Maxstream, jaringan televisi BeiN juga menyediakan Live Streaming via paket berlangganan BeiNConnect yang bisa dinikmati via ponsel maupun desktop.

Baca: Ada Firasat Hewan Ini, Cek Tanda-tanda Sebelum Tsunami, Tampakkah di Tsunami Banten & Lampung?

Baca: Penampakan Terkini! Erupsi Gunung Anak Krakatau Terus Terjadi, Warga Pulau Sebesi Dievakuasi

Baca: 18 Instansi & Link Pengumuman Hasil Kelulusan (Hasil Akhir) CPNS 2018, Cek Juga sscn.bkn.go.id

Baca: Mantap Bercerai dengan Gisella Anastasia, Gading Marten Lakukan Ini pada Foto Profil Instagramnya

Baca: Hasil Akhir Juventus vs Sampdoria Liga Italia - Skor Akhir 2-1, Cristiano Ronaldo Nyaris Hattrick!

Baca: Duka Tsunami Banten - Penjelasan Aa Gym Soal Mati Syahid atau Tidak, Meninggal karena Tsunami

Baca: Ayu Ting Ting Heran, Ria Ricis Singgung Ayah Baru Bilqis Saat Ulang Tahun, Ada Momen Pelukan!

Liverpool vs Arsenal live RCTI dan Bein Sport 1 digelar dalam lanjutan jadwal Liga Inggris pekan 20 mulai Minggu 29 Desember 2018 pukul 00.30 WIB.

Liverpool saat ini tengah dalam misi memenangi Liga Inggris musim ini dengan catatan tak terkalahkan.

Baru ada satu tim yang mampu melakukan hal tersebut di era Premier League yang kebetulan akan menjadi lawan Liverpool malam ini, Arsenal.

Arsenal mampu memenangi Liga Inggris musim 2003-2004 dengn catatan tak terkalahkan sama sekali.

Kini Liverpool memiliki modal berharga untuk mengulangi catatan bersejarah tersebut.

Liverpool belum mencatatkan kekalahan hingga pekan ke-19 Liga Inggris.