Live Streaming Empoli vs Inter Milan Liga Italia Pekan 19 Bisa Pakai Cara Ini, Live Bein Sport 2

Empoli vs Inter Milan Live Bein Sports 2 Liga Italia Malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung beIN Sports 2 Inter Milan'>Empoli vs Inter Milan di Liga Italia pekan 19, Sabtu (29/12/2018) malam waktu Indonesia.

Laga Inter Milan'>Empoli vs Inter Milan disiarkan langsung (live) beIN Sport 2. Live Streaming Inter Milan'>Empoli vs Inter Milan juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) dan vidio.com premier.

Live streaming Inter Milan'>Empoli vs Inter Milan juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Empoli vs Inter Milan live Bein Sport 2 digelar dalam lanjutan jadwal Liga Italia pekan 19 mulai Sabtu 29 Desember 2018 pukul 21.00 WIB.

Empoli yang dalam tiga pertandingan terakhir belum bisa meraih kemenangan sama sekali akan berjuma Inter Milan.

Pekan ke-18, Empoli harus mengakui keunggulan Torino dengan skor telak 3-0.

Kekalahan tersebut membuat Empoli saat ini berada di posisi ke-16 klasemen sementara dengan 16 poin.

Sementara lawannya, Inter Milan sedang dalam tren positif setelah berhasil mengalahkan Napoli pekan lalu dengan skor 1-0.

Inter Milan saat ini berada di posisi ketiga klasemen dengan 36 poin.

MAXStream, video portal milik Telkomsel, kini menawarkan layanan live streaming liga-liga besar yang bekerja sama dengan beIN Sports.