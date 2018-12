5 Resolusi Tahun Baru 2019 Mikhayla, Putri Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie, Tak Ada Soal Kemewahan?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ini 5 resolusi Tahun Baru 2019 dari Mikhayla Zalindra Bakrie, putri bungsi Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie. Ada soal kemewahan?

Menyambut Tahun Baru 2019, anak bungsu Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie, Mikhayla Zalindra Bakrie, menuliskan 5 resolusinya.

5 resolusi Tahun Baru 2019 Mikhayla tersebut dibagikan oleh Nia Ramadhani, lewat Instagram Story-nya. Adakah soal kemewahan dari anak Ardi Bakrie itu?

Dilansir TribunWow.com dari Insta Story Nia Ramadhani, @ramadhaniabakrie, pada Minggu (30/12/2018), ia mengunggah kartu berisi resolusi Mikha untuk tahun 2019.

Tampak pada kartu tersebut, Mikha mengisi sebuah kertas tentang resolusi yang ingin dilakukan di tahun 2019.

Kertas tersebut memiliki desain gambar tokoh kartun 'Hatchimals'.

Mikhayla menuliskan keinginannya untuk menebarkan lebih banyak kebaikan untuk orang orang tidak mampu.

"This year I would really love to: be nice to the poor (tahun ini saya sangat ingin: bersikap baik kepada orang tidak mampu)," tulis Mikhayla dalam daftarnya.

Selanjutnya yang ditulis Mikha adalah soal janjinya untuk terus menjadi lebih baik.

"I promise to: be nicer (saya berjanji untuk: lebih baik)," tulis Mikha dalam daftar tersebut.