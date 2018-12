Bongkar Kehidupan Luna Maya Hingga Jokowi! Boy William Pamer 5 Video Youtube Terbaik di 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Membongkar kehidupan Luna Maya hingga Presiden Jokowi menjadi bagian dari 5 video youtube terbaik selama 2018 yang dipamerkan Boy William.

Ada 5 video yang dipamerkan Boy William, termasuk saat membongkat kehidupan Luna Maya dan berbincang dengan Joko Widodo.

Boy William juga tak hanya dikenal sebagai presenter salah satu acara musik di sebuah stasiun televisi swasta, namanya justru lebih dikenal lantaran selama ini ia juga aktif sebagai YouTubers.

Pada kanal YouTubenya, Boy William memiliki acara khusus bertajuk #NebengBoy. Acara #NebengBoy tersebut ia bawakan dengan mengundang para bintang tamunya untuk mengobrol santai dalam sebuah mobil.

Sembari tetap mengendarai mobil, Boy William pun terkadang mengajak para bintang tamunya untuk bernyanyi bersama diiringi lagu.

Tak sedikit selebritis Tanah Air yang sudah mengisi acara #NebengBoy tersebut, mulai dari Chelsea Islan, Deddy Corbuzier, Najwa Shihab, Luna Maya hingga Presiden Joko Widodo.

Tak heran jika akhirnya acara #NebengBoy kini menjadi acara yang cukup digemari para penonton YouTube.

Memasuki penghujung tahun 2018, Boy William pun membagikan 5 video terbaik #NebengBoy melalui unggahan pada akun Instagram pribadinya, Minggu (30/12/2018).

Salah satu pengalaman berharga Boy William selama membawakan acara #NebengBoy ialah ketika mengundang hingga mengajari presenter Najwa Shihab untuk menyetir mobil.

"#NebengBoy TOP 5 moments 2018. Teaching @najwashihab how to drive is a classic! This has to be on the list! One of the funniest things i've encountered this year! (Mengajari @najwashihab cara mengemudi itu klasik! Ini harus ada dalam daftar! Salah satu hal terlucu yang pernah saya temui tahun ini!)," tulis Boys William seperti dikutip Grid.ID.