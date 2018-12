Link Live Streaming Crystal Palace vs Chelsea Live beIN Sports1, Liga Inggris, Akses Pakai Cara Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming Crystal Palace vs Chelsea di Liga Inggris pekan 20 malam ini via beIN Sports 1 dan Vidio.com, Minggu (30/12/2018).

Siaran langsung Crystal Palace vs Chelsea digelar beIN Sport 1. LInk Live Streaming Crystal Palace vs Chelsea juga dapat ditonton via vidio.com premier dan beinsports.com (berbayar).

Live streaming Crystal Palace vs Chelsea juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream dengan cara yang disediakan di artikel ini.

Crystal Palace vs Chelsea live Bein Sports 1 digelar dalam lanjutan jadwal Liga Inggris pekan 20 mulai Minggu 29 Desember 2018 pukul 19.00 WIB.

Crystal Palace akan coba kembali membuat kejutan kala tim asal kota London tersebut menjalani duel derby London akhir pekan ini dalam gelaran liga Inggris Premier League pekan 20 kontra tim Biru yang tengah mengalami penurunan performa, Chelsea.

Kemenangan gemilang atas Manchester City memang membuat Palace jumawa. Hal itu akan coba mereka ulangi saat menjamu Chelsea dalam laga akhir pekan ini.

Sementara bagi Chelsea, tiga angka amat mereka butuhkan dalam upaya untuk finis setinggi mungkin di klasemen.

Satu-satunya awak Palace yang akan absen karena cedera dalam pertandingan ini ialah Christian Benteke.

Trio Alvaro Morata, Gary Cahill serta Victor Moses belum bisa diturunkan Chelsea karena cedera.

Dilansir dari bolanews.bolasport.com, 34 pertemuan antara kedua kubu sebelumnya menghasilkan 6 kemenangan saja bagi Palace dikala Chelsea mencatat 19 kemenangan dan 9 skor imbang.