Link Live Streaming Southampton vs Man City Live beIN Sports 1 Liga Inggris, Akses Pakai Cara Ini

Southampton vs Manchester City (Man City) Live Bein Sport 1 Liga Inggris Malam ini.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tonton siaran langsung dan live streaming Southampton vs Manchester City (Man City) di Liga Inggris pekan 20, Minggu (30/12/2018) waktu Indonesia.

Siaran langsung laga Southampton vs Manchester City (Man City) di beIN Sport 1. Link Live Streaming CSouthampton vs Manchester City (Man City) juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) dan vidio.com premier.

Live streaming Southampton vs Manchester City (Man City) juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Southampton vs Manchester City (Man City) live Bein Sports 1 digelar dalam lanjutan jadwal Liga Inggris pekan 20 mulai Minggu 30 Desember 2018 pukul 21.15 WIB.

Jelang laga Southampton vs Man City, Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, yakin bahwa timnya masih berpeluang menyabet juara Liga Inggris.

Pep Guardiola sadar bahwa Manchester City sempat mengalami kendala yang membuat tergelincir dari peringkat puncak Liga Inggris.

Namun, Pep Guardiola tetap yakin bahwa Manchester City telah berusaha dengan baik sejauh ini.

"Kami telah menjalankan tugas dengan baik sejauh ini," kata Pep Guardiola, dilansir dari laman Goal melalui BolaSport.com.

"Kami sudah mendapatkan 44 poin dalam paruh pertama musim," tuturnya melanjutkan.

Bahkan, Guardiola meyakini jika timnya bisa mempertahankan performa, bukan tidak mungkin kembali menjadi kampiun.