Momen Liburan Seru Akhir Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019 Pengantin Baru Priyanka Chopra & Nick Jonas

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktris Bollywood, Priyanka Chopra baru saja menikah dengan aktor, produser sekaligus penulis lagu asal Amerika Serikat, Nick Jonas pada 1 Desember 2018 lalu di India.

Saat ini mereka masih menikmati masa-masa menjadi pengantin baru.

Apalagi, sekarang sudah memasuki akhir Desember yang merupakan pengujung tahun 2018 adalah saatnya liburan.

Terlebih lagi, awal tahun baru 2019 tinggal menghitung hari.

Melewatkan momen liburan ini, mereka memilih bersama keluarga seperti merayakan Natal, makan malam hingga pelesiran.

Dari beberapa unggahan mereka di media sosial, diketahui mereka sedang berada di Inggris bersama keluarga besar Nick Jonas.

Seperti apakah keseruan liburan mereka?

Merayakan Natal Bareng Keluarga Nick Jonas:

Beberapa hari lalu, Priyanka Chopra mengunggah foto kebersamaannya dengan keluarga sang suami saat mereka makan malam Natal 2018.

Mereka tampak akrab satu sama lain dan berkumpul mengelilingi meja makan yang dipenuhi makanan dan minuman.

Tak lupa, mereka juga berfoto bareng di depan pohon Natal.

“Love you family #famjam #christmaseve,” tulis Priyanka Chopra.

“From our family to yours. Merry Christmas,” lanjutnya di unggahan berikutnya.