VIDEO Live RCTI! Live Streaming Man United vs Bournemouth Liga Inggris Bisa Ditonton Pakai Cara ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung RCTI Manchester United vs Bournemouth di Liga Inggris pekan 20 malam ini, Minggu (30/12/2018).

Laga Manchester United (MU) vs Bournemouth juga disiarkan langsung (live) beIN Sport 1. Live Streaming Manchester United vs Bournemouth juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar).

Live streaming Manchester United vs Bournemouth juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Manchester United vs Bournemouth live RCTI dan Bein Sport 1 digelar dalam lanjutan jadwal Liga Inggris pekan 20 mulai Minggu 30 Desember 2018 pukul 23.30 WIB.

Pergantian pelatih dari Mourinho ke Ole Gunnard Solskjaer telah membuat Manchester United semakin garang.

Dalam dua laga terakhir, Manchester United mampu menang meyakinkan dengan skor 5-1 versus Cardiff City dan 3-1 melawan Huddersfield Town.

Laga melawan Bournemouth akan menjadi pembuktian lebih lanjut untuk Solskjaer.

Ole Gunnar Solskjaer, punya pandangan terhadap situasi kapten di kubu Setan Merah.

Antonio Valencia sudah sering jadi kapten Manchester United sejak musim lalu.

Pada awal musim ini, Valencia kemudian ditunjuk menjadi kapten permanen menggantikan Michael Carrick yang pensiun.