33 Kata-kata Mutiara & Ucapan Selamat Tahun Baru 2019 dalam Bahasa Inggris: 'Happy New Year 2019'

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah 33 ucapan selamat Tahun Baru 2019 dalam bahasa inggris yang cocok untuk dikirimkan pada pacar, sahabat dan keluarga saat pergantian tahun 2018 ke 2019.

Perayaan Tahun Baru 2019 bermacam-macam. Satu di antaranya mengirimkan ucapan selamat Tahun Baru 2019 via media sosial.

Nah, simak 33 contoh ucapan selamat Tahun Baru 2019 dalam Bahasa Inggris.

Tahun baru 2019 akan jatuh pada hari Selasa.

Berikut deretan 33 ucapan selamat Tahun Baru 2019 dalam Bahasa Inggris yang Banjarmasinpost.co.id kutip dari berbagai sumber :

1. On the way to success, the rule is, always to look ahead. May you reach your destination. May your journey be outstanding. Happy New Year.

2. May God bring to you Warmth of love and a light to guide your path towards a positive destination. Happy New Year!

3. May every day of yours be converted with lots of happiness and love. Happy New Year.

4. May the upcoming year bring more delight to you than last year. May you have an incredible year. Happy New Year.

5. Wishing you 12 months of pleasure, 52 weeks of exciting, 365 days of laughter, 8760 hours of good luck, 525600 mints of joy, and 31536000 seconds of success. Happy New Year 2019.

