Ayu Ting Ting Bilang Love U A pada Ivan Gunawan yang Ulang Tahun, Ada Kecupan Panjang!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ayu Ting Ting bilang 'Love U A' pada Ivan Gunawan saat momen ulang tahun. Bahkan, ada kecupan panjang dari Ayu Ting Ting.

Pada momen spesial ulang tahun Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting memberikan ucapan selamat secara khusus.

Di hari ulang tahun Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting mengunggah potret dirinya bersama dengan Ivan Gunawan.

Tak hanya menggunggah foto, Ayu Ting Ting juga memberi ucapan khusus untuk hari ulang tahun Ivan Gunawan yang jatuh tepat pada hari ini, Senin (31/12/2018).

Menelusuri akun instagram pribadi Ayu Ting Ting, terdapat sebuah unggahan foto terbaru Ayu dan Ivan Gunawan.

Dalam foto tersebut, Ayu Ting Ting menuliskan caption berupa ucapan doa dan selamat.

"Happy birthday to the only one master mega bintang best of the best amazing, sparkling, ulala, manja, fantastic mas @ivan_gunawan semoga panjang umur, sehat selalu, banyak rezeki, makin sukses, makin gemilang karirnya usahanya pkoknya apa yg dinginkan terkabul semua amin.......

didoakan terus yg paling terbaik y a, luv luv muuuuaaaahhhhhhhhhhhh" tulis Ayu.

Postingan Ayu Ting Ting di Ultah Ivan Gunawan (Instagram ayutingting92)

Ya, kedekatan Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan ini kerap membuat netizen baper.

Bagaimana tidak, lingkungan kerja yang membuat Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting sering bertemu dan menghabiskan waktu bersama.