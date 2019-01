Gisella Anastasia Kirim Video Gempita Noura Marten Ucapkan Tahun Baru 2019 ke Gading Marten, Imut!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Gading Marten mendapat kiriman video ucapan selamat tahun baru 2019 dari Gisella Anastasia. Video itu berisi ucapan selamat dari Gempita Noura Marten.

Gisella Anastasia diketahui mengugat cerai Gading Marten pada Senin (19/11/2018) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kendati begitu, Gisella Anastasia dan Gading Marten mengatakan bahwa mereka berdua akan membesarkan anak semata wayangnya, Gempita Noura Marten secara bersama-sama.

Gading Marten dan Gisella Anastasia pun sempat memamerkan kebersamaan mereka kala menemani kegiatan sekolah Gempita Noura Marteen. Kebersamaan mereka tersebut dibagikan dalam sosial media Instagram Gisella Anastasia dan Gading Marten.

Melansir dari akun Instagram Gading Marten, Selasa (1/1/2019), suami Gisella Anastasia itu mengunggah video Gempita Noura Marten yang tengah mengucapkan selamat Tahun Baru 2019 untuknya.

"Daddy happy new year, happy new year. I love you," ujar Gempita Noura Marten.

Lantas terdengar suara Gisella Anastasia menanyakan untuk siapa Gempita Noura Marten mengucapkan Tahun Baru 2019.

Gading Marten dan anaknya Gempita (instagram/gadiiing)

"Siapa?" tanya Gisella Anastasia.

"Papa," jelas Gempita Noura Marten.

"Papa siapa?" tanya Gisella Anastasia lagi.