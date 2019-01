Ifan Seventeen Akhirnya Bisa Jawab Pertanyaan Menyentuh Dylan Sahara, Diselingi Lagu Lady Gaga

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jauh sebelum jadi korban terjangan Tsunami Banten, Dylan Sahara pernah menanyakan sesuatu ke suaminya, Ifan Seventeen.

Pertanyaan 1,5 tahun lalu itu akhirnya berhasil dijawab Ifan Seventeen setelah istrinya, Dylan Sahara meninggal usai jadi korban terjangan tsunami Banten.

Ya, Ifan seventeen kembali mengenang postingan lawas dari Instagram sang istri, Dylan Sahara tepat di tahun baru 2019.

Ifan Seventeen kembali mengunggah screenshoot dari postingan almarhumah Dylan Sahara, Selasa (1/1/2019).

Diunggah dalam format video, Ifan menambahkan musik latar dari lagu milik Lady Gaga yang berjudul I'll Never Love Again yang dinyanyikan oleh Ifan sendiri.

Ifan membahasa postingan lawasnya yang terselip pertanyaan yang dituliskan dalam bahasa Inggris pada caption.

Mendiang Dylan pernah membuat keterangan foto mempertanyakan siapa yang akan mencium Ifan saat ia tiada.

"I don't know who's gonna kiss you when i'm gone.

So i'm gonna love you now, like it's all i have," tulis Dylan Sahara.

(Aku tidak tahu siapa yang akan menciummu ketika aku tiada.