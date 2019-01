Klarifikasi Via Vallen Soal Isu Jadi Tersangka Kasus Endorse Kosmetik Ilegal di Polda Jatim

BANJARMASINPOST.CO.ID - Via Vallen dan Nella Kharisma merupakan artis yang ikut terseret dalam kasus kosmetik ilegal dan ditangani Polda Jatim.

Nama Via Vallen turut terseret karena ikut mempromosikan (endorse ) produk kosmetik ilegal dari Derma Skin Care.

Kasus endorse kosmetik ilegal juga turut menyeret nama enam artis lainnya. Nella Kharisma, NR, OR, MP, DK dan artis B yang merupakan DJ tersohor juga turut dipanggil Polda Jawa Timur.

Seiring pemeriksaan, ternyata beredar isu bahwa Via Vallen menjadi tersangka karena terima endorse kasus kosmetik ilegal itu.

Rupanya pelantun lagu 'Sayang' ini gak hanya mengendorse kosmetik ilegal tersebut. Via Vallen juga sempat memakai produk Derma Skin Care .

"Via ngendorse cuma sekali, dan Via juga sempat pakai kosmetik itu. Via enggak tahu kalau itu kosmetiknya belum terdaftar di BPOM," ungkap Via Vallen seperti yang dilansir GridHot dari tayangan Net program Entertainment News, Selasa (1/1/2019).

Rupanya Via Vallen tertarik mencoba produk Derma Skin Care lantaran memiliki kesamaan dengan kosmetik yang selama ini dipakainya.

Lebih lanjut Via Vallen mengatakan bahwa aroma facial foam produk tersebut sangat menarik.

"Baunya facial foam (Kosmetik ilegal) itu sama seperti yang biasanya saya pakai. Itupun saya pakai cuma sebentar," kata Via Vallen.

Mengetahui Via Vallen diperiksa, banyak yang mengira bahwa dirinya ditetapkan sebagai tersangka.