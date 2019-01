Link Live Streaming Everton vs Leicester City Liga Inggris Bisa Pakai Cara Ini, Live Bein Sports 1

Everton vs Leicester City Live Bein Sports 1 Liga Inggris Malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming beIN Sports 1 Everton vs Leicester City di Liga Inggris pekan 21, Selasa (1/1/2019) waktu Indonesia.

Laga Everton vs Leicester City disiarkan langsung (live) beIN Sport 1. Live Streaming Everton vs Leicester City juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) dan vidio.com premier.

Live streaming Everton vs Leicester City juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Everton vs Leicester City live Bein Sport 1 digelar dalam lanjutan jadwal Liga Inggris pekan 21 mulai Selasa 1 Januari 2019 pukul 19.30 WIB.

Pekan ke-21 Liga Inggris Premier League dibuka dengan pertandingan Everton vs Leicester City, Selasa (1/1/2019) malam. Laga Everton vs Leicester City disiarkan di beIN Sports 1.

Everton vs Leicester City Live beIN Sports 1 di Stadion Goodison Park.

Berikut statistik pertandingan terakhir Everton vs Leicester City.

Head To Head Everton vs Leicester City :

06/10/18 || Leicester City FC 1 – 2 Everton FC

01/02/18 || Everton FC 2 – 1 Leicester City FC